Roma: Gasperini punta Kessie, per Wesley c’è da attendere qualche cessione

Il nuovo tecnico dei giallorossi come primo colpo di mercato vorrebbe uno dei suoi pupilli ai tempi dell’Atalanta, per il giocatore del Flamengo invece si attendono le operazioni in uscita

In attesa di definire rinnovi e uscite, la Roma prepara anche il mercato in entrata. Stando agli ultimi rumors, il primo colpo dell’era Gasperini potrebbe essere Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano era già stato vicino al club giallorosso nell’estate nel 2017, ma poi proprio all’ultimo momento cambiò idea scegliendo il Milan. Questa però potrebbe essere la volta buona per vederlo nella capitale, anche perché sulla panchina della Roma ora siede l’allenatore che lo ha lanciato in Serie A ai tempi dell’Atalanta. Nella trattativa, l’ostacolo più duro da superare è il maxi ingaggio da 12 milioni di euro a stagione che Kessie percepisce attualmente all’Al Alhi e che visti i paletti del Fair Play Finanziario a cui è sottoposta la società giallorossa dovrà essere inevitabilmente abbassato. In stand by per il momento l’affare Wesley. Il terzino destro del Flamengo piace molto a Gasp, ma prima di tentare l’affondo sarà necessario operare qualche cessione.

