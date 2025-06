Calciomercato: la Juventus punta David per il dopo Vlahovic, interesse anche per Sancho

Calciomercato: la Juventus punta David per il dopo Vlahovic, interesse anche per...

Tempo di lettura 1 minuto

I bianconeri vogliono rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Tudor, è duello col Napoli per il centravanti ex Lille e l’esterno inglese, in dubbio la permanenza di Dusan

Prosegue l’avventura della Juventus al Mondiale per Club, iniziato con due vittorie in due partite, nel mentre il club bianconero guarda anche alla prossima stagione ed è molto attivo sul mercato. La priorità, al momento, è rinforzare il reparto offensivo, vista anche la possibile partenza di Dusan Vlahovic nelle prossime settimane. L’obiettivo numero uno rimane Jonathan David. L’ex Lille, che a breve sarà svincolato, è molto tentato dall’offerta economica della Juventus, che ha pronto per lui un contratto almeno triennale da sei milioni a stagione. Rimane il nodo però dei bonus alla firma e delle commissioni esose richieste dai suoi agenti per chiudere l’affare. Altro obiettivo per l’attacco, conteso con il Napoli, è Jadon Sancho. Il Manchester United, dopo averlo girato in prestito al Chelsea, vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma prima il calciatore inglese deve accettare una riduzione dell’ingaggio, soprattutto se vuole approdare in Serie A.

Luca Missori

(Fonte immagine: Radiosportiva.com)