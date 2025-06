Barcellona, ecco la data della riapertura del Camp Nou

Tempo di lettura meno di un minuto

Il 10 agosto, in occasione dello storico trofeo Joan Gamper, i blaugrana torneranno sul prato di casa

Bellissima notizia per tutti i tifosi del Barcellona che, a partire dal 10 agosto, potranno tornare sugli spalti del Camp Nou in occasione del trofeo Gamper. L’avversario del Barça non è ancora stato annunciato ma potrebbe essere il Como di Cesc Fabregas, ex giocatore del Barcellona dal 2011 al 2014. I lavori, iniziati nel 2022, non sono terminati al 100% e i 105 mila posti non saranno tutti disponibili dal 10 agosto.

Con questa riapertura, il Barcellona di Flick avrà sicuramente una marcia in più dopo una stagione molto positiva come quella appena conclusa.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina