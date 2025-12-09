Roma e Milan su Lucca, problema all’adduttore per Leao, Xabi Alonso a rischio esonero

Tempo di lettura 2 minuti

Rossoneri e giallorossi interessati all’attaccante del Napoli per rinforzare il reparto offensivo, altro infortunio muscolare per l’esterno portoghese, il tecnico spagnolo rischia la panchina

Si avvicina il mercato di gennaio e sia Roma che Milan hanno la necessità di rinforzare il reparto offensivo. Entrambe, stando agli ultimi rumors, avrebbero messo nel mirino Lorenzo Lucca. L’ex centravanti dell’Udinese al Napoli ha segnato solo due gol in sedici presenze stagionali, ed è chiuso dalla titolarità di Hojlund e con il ritorno di Lukaku rischia di giocare ancora meno. Il Milan potrebbe affondare il colpo, ma prima deve liberarsi di Gimenez, mentre la Roma sta valutando anche altre opzioni come Zirkzee, ora al Manchester United, e Scamacca. In ogni caso, già dalle prossime settimane, si potrà capire meglio il futuro di Lucca e se ci saranno le condizioni per una sua eventuale cessione.

Zirkzee

(Fonte immagine: Gianlucadimarzio.com)

Dopo l’importante vittoria con il Torino in rimonta, il Milan deve fare i conti di nuovo con un infortunio per Rafa Leao. L’esterno portoghese infatti ieri sera è stato costretto a lasciare il campo dopo neanche mezz’ora di gioco per un fastidio all’adduttore accusato dopo aver calciato in porta. Al suo posto è entrato Samuele Ricci, decisivo nel fornire a Pulisic l’assist per il gol del 3-2. Proprio mentre il giocatore americano ha recuperato, si è di nuovo fermato Leao, che oggi si è sottoposto agli esami strumentali di rito che fortunatamente hanno escluso lesioni muscolari. Da definire ancora i tempi di recupero, che in ogni caso non saranno troppo lunghi.

Leao

(Fonte immagine: Milanlive.it)

Situazione tesa invece in casa Real Madrid. Dopo la sconfitta casalinga per 2-0 con il Celta Vigo, i Blancos sono scivolati a -4 dal primo posto in classifica occupato dal Barcellona e sebbene il campionato sia ancora apertissimo è forte la sensazione che Xabi Alonso non abbia più lo spogliatoio dalla sua parte. Le discussioni da bordo campo con alcuni giocatori, unite a certe dichiarazioni in conferenza stampa, fanno trasparire una situazione complicata che potrebbe portare all’esonero del tecnico spagnolo. Nella giornata di ieri, la dirigenza del Real si è riunita per discutere della situazione, ma una decisione ancora non è stata presa. Decisiva in questo senso sarà molto probabilmente la super sfida di Champions League contro il Manchester City.

Xabi Alonso

(Fonte immagine: Madriduniversal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)