La Cremonese di Davide Nicola sta a metà dell’opera

Tempo di lettura 3 minuti

I grigiorossi da neopromossi stanno stupendo tutti e il mister sta vivendo un altro periodo d’oro

Lo sta facendo di nuovo, sta sorprendendo tutti Davide Nicola che con la sua Cremonese ha collezionato 20 punti in 14 giornate. E’ ancora troppo presto per stilare delle tabelle ma potrebbero bastare alla Cremonese una quindicina di punti ancora per ottenere una salvezza in A a distanza di 31 anni dall’ultima volta, in panchina sedeva Gigi Simoni. Insomma una impresa non da poco e per mister Davide Nicola si tratterebbe dell’ennesima affermazione, un’altra salvezza per nulla scontata. Nicola in qualità di difensore ha giocato prevalentemente nelle file del Genoa, sempre in serie B tra gli anni ’90 e i primi anni del 2000, poi si è tolto la soddisfazione di giocare in massima serie un’annata con il Siena, stagione 2004/05, e di indossare nella stagione successiva la maglia del Torino in B. Chiude la carriera da calciatore nel Lumezzane in terza serie a giugno del 2010 e giusto il tempo di appendere gli scarpini al chiodo che sarà proprio lui il nuovo mister del Lumezzane per la stagione 2010/11 sempre nella Lega Pro Prima Divisione. Due buone annate per lui che gli servono da gavetta, poi passa al Livorno in B e ottiene immediatamente la promozione in A nel 2013. Per lui e per il Livorno si schiudono le porte della serie A. Sarà una stagione tribolata, Nicola viene esonerato, al suo posto prima Attilio Perotti e poi Mimmo Di Carlo, ma la situazione resta critica e il presidente Spinelli richiama Davide Nicola. Il Livorno retrocede in B, Nicola potrebbe essere una meteora e invece per lui sarà l’unica delusione del genere in serie A. Dopo due annate sulla panchina del Bari in B, nel 2016 il Crotone neopromosso in A punta su Nicola, il resto è storia. La salvezza ottenuta con il club calabrese è una impresa maiuscola, frutto di una rimonta pazzesca. Nell’annata successiva sempre nel Crotone viene sollevato dall’incarico a dicembre e da qui in avanti i club si affidano a lui a stagione in corso e in situazioni disperate o quasi nel tentativo di non retrocedere in cadetteria. Udinese, Genoa, Torino, Salernitana, altra impresa clamorosa, Empoli, questo è l’ordine cronologico delle squadre salvate da Nicola. L’anno scorso altro giro e altra salvezza sulla panchina del Cagliari. Quest’anno Nicola si unisce alla Cremonese per provare ad entrare nella storia del club grigiorosso e per ora i risultati sono dalla sua parte. Le idee sono chiare, in difesa i tre centrali sono italiani e sono dei punti fermi della squadra ovvero Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, mentre in attacco a segnare ci pensano il 38enne Vardy, bomber campione d’Inghilterra con il Leicester nel 2016, e Federico Bonazzoli. Nicola ha formato un bel gruppo, la Cremonese si annovera tra le sorprese del campionato. Tutto molto bello ma sarebbe bello anche vedere quanto prima Davide Nicola su una panchina di una big.

Fonte foto: Sport.Quotidiano.net

Stefano Rizzo