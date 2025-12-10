Juventus-Pafos e Benfica-Napoli in Champions League, Inter in ansia per Acerbi e Calhanoglu

Tempo di lettura 2 minuti

Altre due italiane, questa sera, in campo tra Torino e Lisbona. I nerazzurri, ieri, non solo hanno perso 0-1 con il Liverpool, ma rischiano di perdere anche 2 big

La Juventus va a caccia di risposte. Dopo il KO in campionato contro il Napoli, la squadra di Luciano Spalletti è impegnata, questa sera, all’Allianz Stadium contro il Pafos. Per l’occasione, rientrano tra i convocati sia Gleison Bremer che Daniele Rugani, i due però partiranno dalla panchina. Spalletti dovrebbe puntare su Edon Zhegrova, entrato bene con il Napoli. Per lui si tratterebbe della prima partita da titolare con la maglia della Juventus. In avanti, David dovrebbe spuntarla su Openda. A centrocampo scalpita Miretti.

Allo Stadio da Luz, ci sarà Benfica-Napoli: Mourinho contro Conte. Il Napoli, che ha messo 7 punti in cascina dopo 5 giornate, prova a blindare o quasi i playoff per accedere agli ottavi di finale. Mou invece, va a caccia dei 3 punti, dopo un percorso fin qui misero (un successo e 4 sconfitte). Conte ha ancora gli uomini contati: non rientra nessuno tra i vari Lukaku, Lobotka, Anguissa, De Bruyne, Meret e Gilmour. L’unico dubbio è a sinistra, dove vige il ballottaggio Olivera-Spinazzola. Per il resto, confermata la formazione che ha vinto contro la Juventus: in avanti Neres, Hojlund e Lang.

Doppia beffa, ieri sera, per l’Inter: sconfitta amara contro il Liverpool per un rigore molto “leggero” e infortuni per Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu. Il primo si è fermato per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra; il turco, invece, ha subito una contrattura all’adduttore destro. Nelle prossime ore faranno gli esami per capire i tempi di recupero. L’Inter è ovviamente in ansia anche perché ha diverse sfide importanti ravvicinate: il Genoa, poi la Supercoppa e l’Atalanta a fine mese.

