Roma, Dybala e Soulè ancora a parte, McTominay salta la sfida con il Verona, Chiellini conferma il rinnovo di Spalletti

I due fantasisti argentini tentano il recupero in vista del big match con la Juventus, ancora ai box il centrocampista scozzese, il dirigente bianconero rinnova la fiducia nell’ex CT della nazionale

Sono settimane cruciali per la lotta Champions, che vede coinvolte diverse squadre di Serie A in pochissimi punti. Domenica sera, Roma e Juventus si sfideranno in uno scontro diretto importantissimo, che i giallorossi dovranno affrontare di nuovo facendo la conta degli assenti, soprattutto in attacco. Tra gli altri, Gasperini spera di recuperare Dybala e Soulé. I due fantasisti argentini si sono allenati a parte per tutta la settimana, ma domani proveranno entrambi ad unirsi al resto del gruppo per essere a disposizione di Gasperini quanto meno dalla panchina. Più probabile, ad oggi, il recupero di Dybala, mentre Soulé è ancora alle prese con la pubalgia.

In casa Napoli invece, l’assenza senza dubbio più pesante al momento, tra le tante, è quella di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è ancora alle prese con un problema muscolare alla gamba destra che lo sta tenendo ai box dal primo tempo della sfida di Marassi contro il Genoa. In questa settimana, l’ex giocatore del Manchester United ha tentato di recuperare per essere a disposizione di Conte già sabato prossimo nella trasferta di Verona. Il responso degli ultimi esami medici però è stato negativo, McTominay verrà dunque tenuto a riposo a scopo precauzionale e proverà a tornare tra i convocati per il match casalingo contro il Torino.

Infine, una notizia riguardo la Juventus. Subito dopo l’eliminazione beffa dalla Champions League arrivata ieri sera contro il Galatasaray, Giorgio Chiellini è intervenuto a Sky Sport parlando, tra le altre cose, della questione del rinnovo del contratto di Luciano Spalletti. Il neo dirigente bianconero, dopo aver elogiato la squadra per la clamorosa rimonta sfiorata contro la formazione turca, ha ribadito senza mezzi termini che l’idea di proseguire col tecnico di Certaldo in panchina anche nella prossima stagione non è mai stata in discussione. Si attende dunque ormai solo l’ufficialità per il rinnovo del contratto.

