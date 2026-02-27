Per la 21esima volta sarà derby italiano in una competizione UEFA

Tempo di lettura 5 minuti

Bologna e Roma pescate insieme agli ottavi di finale di Europa League. Non si tratta della prima sfida tra squadre nostrane in campo internazionale

L’urna di Nyon ha parlato: per la 21esima volta nella storia delle competizioni europee ci sarà un derby italiano. Bologna e Roma, infatti, sono state pescate insieme agli ottavi di finale di Europa League. Si tratta del primo scontro assoluto in campo internazionale tra le due squadre. La doppia sfida si giocherà a marzo: andata al Dall’Ara il prossimo 12 marzo e ritorno all’Olimpico il 19. La vincente andrà a sfidare la squadra che uscirà vittoriosa dallo scontro tra Lille e Aston Villa. Per quanto riguarda il derby italiano, nel corso della storia se ne contano già 20, disputati tra Champions League/Coppa Campioni, Coppa Uefa/Europa League, Supercoppa Europea e addirittura Intertoto.

I derby italiani in Europa League

Visto che Bologna-Roma si giocherà in Europa League è giusto dare spazio ai derby italiani che si sono giocati negli anni in questa competizione. Il primo in assoluto fu durante l’edizione 1988-1989. Allora si chiamava ancora Coppa Uefa e ai quarti di finale si sfidarono il Napoli di Maradona contro la Juventus di Micheal Laudrup. Fu un doppio confronto incredibile, con i bianconeri vittoriosi 2-0 all’andata a Torino, ma clamorosamente fuori al ritorno grazie ad un super Napoli, capace di ribaltare tutto e vincere 3-0 dopo i tempi supplementari.

Sempre in Coppa Uefa e sempre la Juventus protagonista l’anno dopo, per la finale tutta italiana tra la Signora e la Fiorentina. Finale con andata e ritorno, dove fu la Juve a prevalere. Andata 3-1 a Torino e ritorno 0-0 a Firenze. La Coppa Uefa 1990-1991 fu completamente dipinta di azzurro Italia: ai quarti di finale l’Inter eliminò nel doppio confronto l’Atalanta (0-0 a Bergamo e 2-0 a Milano), mentre in finale, i nerazzurri vinsero contro la Roma (2-0 Inter a Milano e 1-0 Roma all’Olimpico).

Altro giro altra corsa: come nella stagione 1990-91, anche in quella 1993-1994 è sempre l’Italia a dominare la Coppa Uefa (PS: erano gli anni del dominio incontrastato dell’Italia nelle competizioni Uefa). Ai quarti di finale ci fu il derby tra Cagliari e Juventus, con i sardi che ebbero la meglio vincendo sia in Sardegna che a Torino; mentre in semifinale, poi, la formazione sarda cadde contro l’Inter (3-2 Cagliari all’andata in casa e 3-0 Inter a San Siro).

L’edizione 1994-95 vide in finale sempre un derby italiano: Parma-Juventus. Nella doppia sfida, prevalsero i ducali, che vinsero al Tardini 1-0 e poi pareggiarono a Torino 1-1. L’ultima finale di Coppa Uefa tutta italiana, infine, risale alla stagione 1997-98. A Parigi si gioca Inter-Lazio. Finisce 3-0 a favore dei nerazzurri.

Gli ultimi derby italiani recenti in Europa League risalgono rispettivamente alla stagione 2013-14 (quando si chiamava già con l’attuale denominazione): la Juventus agli ottavi di finale elimina la Fiorentina nel doppio confronto (1-1 a Torino e 0-1 Juve a Firenze). Nella stagione seguente c’è ancora la Fiorentina agli ottavi di finale e questa volta c’è proprio la Roma come avversaria. All’andata, finisce in parità a Firenze (1-1), ma nel match di ritorno all’Olimpico è dominio viola (0-3). L’ultimo derby italiano in Europa League e in generale nelle competizioni UEFA risale all’Europa League 2023-24. La Roma vince contro il Milan ai quarti di finale sia a San Siro (0-1) che all’Olimpico (2-1).

Gli altri derby italiani in Europa

Verona-Juventus, ottavi di finale Coppa dei Campioni/Champions League 1985-86: 0-0 e 2-0 (passa la Juventus)

Milan-Inter, semifinali Coppa dei Campioni/Champions League 2002-03: 0-0 e 1-1 (passa il Milan)

Juventus-Milan, finale Coppa dei Campioni/Champions League 2002-03: 2-3 d.c.r (vincitore Milan)

Milan-Inter, quarti di finale Coppa dei Campioni/Champions League 2004-05: 2-0 e 0-3 tavolino (passa il Milan)

Milan-Napoli, quarti di finale Coppa dei Campioni/Champions League 2022-23: 1-0 e 1-1 (passa il Milan)

Milan-Inter, semifinali Coppa dei Campioni/Champions League 2022-23: 0-2 e 1-0 (passa l’Inter)

Sampdoria-Milan, Supercoppa Uefa 1990: 1-1 e 2-0 (vincitore Milan)

Parma-Milan, Supercoppa Uefa 1993: 0-1 e 0-2 (vincitore Parma)

Bologna-Sampdoria, semifinali Coppa Intertoto 1998-99: 3-1 e 1-0 (passa il Bologna)

