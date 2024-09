Roma, De Rossi esonerato: al suo posto Ivan Juric

Tempo di lettura meno di un minuto

Clamoroso ribaltone sulla panchina giallorossa, il tecnico croato arriva dopo soli quattro match

Incredibile cambiamento in quel di Roma sponda giallorossa, Daniele De Rossi non è più l’allenatore della squadra. Dopo un inizio difficile con nessuna vittoria nei primi quattro incontri, la proprietà ha scelto la via dell’esonero per l’ex capitano giallorosso, andando così a vanificare l’ottimo lavoro svolto nei mesi precedenti ed il rinnovo arrivato solamente tre mesi fa. Al suo posto arriva Ivan Juric, svincolato dopo l’esperienza al Torino; il croato dovrà essere bravo a ricompattare un ambiente ad oggi molto diviso, con i tifosi molto delusi da proprietà e calciatori. Per Juric contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

