Maurizio Schillaci, cugino di Totò, vive come clochard

Tempo di lettura 1 minuto

Il mondo social ha emanato un appello per aiutarlo, in particolare in questo momento in cui l’ex Lazio si trova in uno stato di grave denutrizione

Oggi abbiamo dato l’addio a Totò Schillaci, eroe di Italia ’90 e ci ritroviamo a parlare di suo cugino Maurizio che da alcuni anni vive in condizioni pessime nelle strade di Palermo. La scoperta della sua condizione di clochard è avvenuta nel 2013 e ciò che è tornato ad accomunarlo al cugino è il suo stato di salute che, in questi giorni, preoccupa più che mai. La sua situazione è venuta paradossalmente alla luce grazie ad una volontaria animalista che prendendosi cura di “Ciccio”, il cane di Maurizio, ha voluto fare un appello in aiuto dell’ex centrocampista/attaccante, tra le altre, della Lazio. Nella sua carriera di calciatore, Maurizio, ha avuto al Licata gli anni migliori, dove lo aveva espressamente voluto Mr Zeman, un successivo quanto breve passaggio alla Lazio per tornare quindi in Sicilia, a Messina, dove calpestava il terreno di gioco insieme a Totò e dove entrambi davano spettacolo dal 1987 al 1989. Un infortunio ne ha sicuramente limitato le prestazioni e un cenno di depressione ha forse agevolato la discesa all’inferno con solo per amiche la cocaina e l’eroina. Adesso vive di elemosina e la sua vita è appesa ad un filo sottile, come sottili erano le sue caviglie quelle della “gazzella”, come era soprannominato per il suo dribbling e la sua velocità.

Fonte foto: corrieredellosport.it

Luigi A. Cerbara