Pioli va in Arabia: è il nuovo allenatore dell’Al Nassr

Tempo di lettura meno di un minuto

L’ex tecnico del Milan riparte dal calcio arabo prendendo una delle compagini migliori del campionato

Stefano Pioli riparte dopo la fine dell’avventura al Milan e lo fa dell’Arabia Saudita. Il tecnico ha firmato per l’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo e Manè tra gli altri. L’inizio di stagione per la squadra di Riad infatti è stato tutt’altro che entusiasmante e Pioli proverà a risollevare la situazione; l’obiettivo è certamente lottare per il campionato e per la Champions League, oltre a valorizzare i tanti calciatori forti presenti in rosa. Pioli ha firmato un contratto di tre anni a dodici milioni di euro netti a stagione, cifra sicuramente fuori portata per tutti gli altri club in Europa.

Fonte foto: tuttomercatoweb.com

Alessandro Fornetti