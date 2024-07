Roberto Baggio commosso all’incontro di Operazione Nostalgia

Tempo di lettura 1 minuto

Il Divin Codino non ha trattenuto le lacrime alla prima uscita dopo la brutta esperienza durante Spagna-Italia

Da quando Roberto Baggio non gioca più non è più domenica e ogni occasione in cui il Divin Codino torna sul campo è sempre magica e speciale. Ieri, 20 anni dopo la sua ultima stagione, è tornato a passeggiare in un campo di calcio, stadio Silvio Piola di Novara, per l’incontro di Operazione Nostalgia dove erano presenti tanti ex campioni come Dida, Di Natale, Aldair, J.Zanetti e Shevchenko oltre a molte persone sugli spalti. All’entrata in campo, sulle note della celebre canzone dedicatagli da Cesare Cremonini, Baggio non ha saputo trattenere le lacrime di fronte al pubblico che gli ha riservato un lunghissimo applauso anche per consolarlo dopo il brutto furto che ha subìto durante Spagna-Italia. L’ex fantasista azzurro ha poi preso il microfono per ringraziare tutte le persone accorse: “Sarà il vostro calore, il vostro affetto, la vostra inguaribile ‘Nostalgia’ a rendere ancora più bello il prossimo incontro. Ho fatto una promessa a tutti voi e desidero mantenerla. Nella vita è importante saper andare oltre il dolore e le difficoltà guardando sempre al futuro. Come dice il mio maestro Daisaku Ikeda: ‘Trasformiamo il veleno in medicina’”.

Quello di ieri è stato il secondo incontro di Operazione Nostalgia di quest’anno (il primo a Salerno l’8 giugno) e ad oggi non c’è ancora una data per la prossima partita.

