Diario Euro 2024: L’Inghilterra passa ai rigori mentre l’Olanda ribalta nel finale una grande Turchia

I Paesi Bassi affronteranno Kane e compagni nella semifinale di mercoledì 10 luglio alle 21

Si sono ufficialmente conclusi i quarti di finale con le ultime due partite di ieri che ci hanno emozionato seppur in modo diverso tra loro.

Alle 18 è andata in scena Inghilterra-Svizzera nella Dussendolf Arena con gli elvetici volenterosi di continuare a stupire dopo l’ottima prova contro l’Italia. La partita è bloccata con poche occasioni da ambo le parti fino al 75′ quando Embolo supera Pickford con un gol da vero rapace di area di rigore. Dopo soli 5 minuti Saka, nettamente il migliore degli inglesi, batte ancora una volta l’avversario in 1vs1 e segna con gran tiro all’angolino sinistro. Nel finale la Svizzera ha l’occasione per qualificarsi ma Zuber la spreca e anche questa partita, come le due di venerdì, va oltre il 90′. Nei supplementari sono ancora i ragazzi di Yakin a rendersi pericolosi più volte, soprattutto con Shaqiri che colpisce l’incrocio dei pali direttamente da calcio d’angolo, ma è l’Inghilterra a passare il turno ai calci di rigore grazie all’errore di Akanji. La nazionale di Southgate raggiunge la semifinale con poco merito a mio avviso, le individualità di questa rosa sono troppo importanti per disputare prestazioni del genere. Esclusi i 5 minuti post gol di Embolo, che poi ha portato al pareggio di Saka, l’Inghilterra non ha mai cercato di mettere la mani sulla partita ed è sembrata più preoccupata a non subire gol piuttosto che a segnarlo. La Svizzera esce a testa altissima da questo Europeo e con diverse certezze dopo il grande percorso fatto ma con l’amarezza di aver sprecato le opportunità avute nel finale.

L’Inghilterra passa ai rigori per la quarta volta nella sua storia, su 11 occasioni, e torna a farlo ad un Europeo dopo l’edizione del 1996 quando sconfisse la Spagna. Da allora i Tre Leoni hanno perso in tutte e 4 le lotterie di rigori affrontate, di cui 2 contro l’Italia (quarti di Euro 2012 e finale di Euro 2020).

Trent Alexander-Arnold dopo aver segnato il rigore decisivo in Inghilterra-Svizzera 6-4 (d.c.r.)

In serata invece si sono affrontate l’Olanda e la Turchia nell’Olympiastadion di Berlino per decidere chi affronterà l’Inghilterra in semifinale. Nel primo tempo è la nazionale di Vincenzo Montella a fare la partita riuscendo a sbloccare la gara al 35′ con Akaydin su cross di Guler. Il centrale turco sostituisce fino in fondo Demiral, squalificato per due partite dopo l’esultanza contro l’Austria, portando avanti i suoi anche grazie a Verbruggen che non gestisce al meglio la situazione. L’Olanda crea qualche occasione ma senza impensierire più di tanto la difesa avversaria. Nella ripresa i ragazzi di Koeman alzano leggermente i giri ma è la Turchia a sfiorare il raddoppio con Guler che colpisce il palo su punizione dai 25 metri. Al 70′ i Paesi Bassi trovano il pareggio con de Vrij che insacca alle spalle di Gunok su cross di Depay e, clamorosamente, passa in vantaggio 6 minuti dopo con l’autogol di Muldur che, nel tentativo di anticipare Gakpo, spinge la palla nella sua porta. I turchi non ci stanno e si riversano ancor di più in attacco creando occasioni nitide ma senza riuscire a pareggiare. L’Olanda passa il turno in maniera un po’ fortunosa e rocambolesca continuando a non convincere a pieno contro una Turchia che invece meritava, quantomeno, di giocarsi i tempi supplementari. Complimenti a Montella che, in neanche un anno di lavoro, ha dato un’identità alla sua nazionale.

I Paesi Bassi raggiungono la semifinale dell’Europeo dopo 20 anni e per la sesta volta in questo torneo. Nelle 5 semifinali disputate in passato, l’Olanda ha raggiunto la finale solo nel 1988 quando poi vinse il trofeo con in campo giocatori del calibro di Gullit, Van Basten, Rijkaard e i fratelli Koeman, attuali allenatore e vice degli Oranje. Calcolando anche il Mondiale, sono altre 5 le semifinali disputate con 3 apparizioni in finale e il record di 3 sconfitte (Germania 1974, Argentina 1978 e Spagna 2010).

Olanda-Turchia 2-1

Mercoledì sarà dunque Olanda-Inghilterra, un rematch della semifinale di Nations League del 2019 quando trionfarono i Paesi Bassi per 3-1 dopo i tempi supplementari che poi persero in finale contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Appuntamento dunque alla prossima settimana che sarà l’ultima di questo Campionato Europeo in Germania.

Davide Farina