Juric, dopo la Roma anche il Southampton: arriva un altro esonero

L’allenatore croato conclude il suo annus horribilis portando i Saints in Championship. La matematica retrocessione è arrivata dopo la sconfitta contro il Tottenham

Niente da fare, per Ivan Juric si conferma la legge di Murphy: ossia se qualcosa può andar male, lo farà. Ecco, che dopo l’esonero dalla Roma, dove ha registrato appena 12 panchine, è arrivato anche quello al Southampton. I Saints, con la sconfitta contro il Tottenham domenica (3-1), hanno ottenuto la matematica retrocessione in Championship (la Serie B inglese). Niente miracolo per Juric, che era arrivato in Inghilterra prima di Natale con l’obiettivo appunto di salvare una situazione già compromessa di suo. L’avventura al Southampton si chiude dopo quattro mesi circa. Juric ha saputo raccogliere appena due vittorie, una in Fa Cup e l’altra in Premier League, rispettivamente contro Swansea e Ipswich Town. Dopo Juric, la squadra è stata affidata al duo Rusk-Lallana. L’obiettivo è di superare i punti del Derby County (stagione 2007-08), che chiuse quell’anno ultima in classifica con appena 11 punti conquistati. I Saints ne hanno raccolti appena 10 in 31 giornate.

