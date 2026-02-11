Conte insulta l’arbitro e la Procura indaga. Bologna-Lazio l’ultimo quarto di Coppa Italia, Manchester City su Wesley

Tempo di lettura 2 minuti

L’allenatore del Napoli, ieri sera, ha inveito contro il direttore di gara per il mancato rosso a Ramon. Intanto, stasera sfida tra felsinei e capitolini, mentre i Citizens piombano sul laterale della Roma

Piove sul bagnato per Antonio Conte. L’allenatore salentino rischia di essere punito dalla Procura federale dopo gli insulti rivolti all’arbitro Manganiello, per il mancato rosso a Jacobo Ramon, durante Napoli-Como di Coppa Italia. Nella fattispecie, il difensore spagnolo ha commesso un fallo da cartellino giallo verso Hojlund e se ammonito gli avrebbe costato un’espulsione, in quanto già sanzionato nel primo tempo con il cartellino giallo in una situazione in cui aveva rischiato il rosso. In entrambe le occasioni Conte è esploso. L’arbitro non ha sentito nulla, ma le telecamere sì. Ecco perché il procuratore Chiné sta indagando sul caso. Conte rischia una squalifica di una giornata oppure una sanzione pecuniaria se patteggerà.

Questa sera, si completerà il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Bologna-Lazio al Dall’Ara sarà l’ultimo match in programma. La vincente sfiderà l’Atalanta, che settimana scorsa ha estromesso la Juventus vincendo 3-0. Una semifinale è già stata definita: Como-Inter. Bologna e Lazio si giocheranno un bel pezzo della loro stagione. Per entrambe la coppa nazionale potrebbe diventare davvero un viatico non banale, viste le rispettive anonime posizioni in campionato (Bologna decimo e Lazio ottava). Italiano dovrebbe puntare sia su Castro che su Orsolini, che contro il Parma erano partiti dalla panchina, mentre Sarri si affida ancora sul tridente vistosi a Torino con la Juve: Isaksen-Maldini-Pedro.

Gustav Isaksen e Nicolò Cambiaghi

Occhio alle sirene della Premier League per Wesley. Il laterale brasiliano, riportano dal Brasile, piace al Manchester City, che in estate potrebbe anche sborsare 50 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. Il giocatore, arrivato nella Capitale in estate dal Flamengo, è uno dei pilastri di questa Roma targata Gian Piero Gasperini. Tre gol e un assist al momento in stagione per Wesley. Lo scorso luglio, la Roma ha sborsato quasi 30 milioni per portarlo in Italia e ad oggi sono soldi tutti ripagati. Inoltre, è già nel giro della Nazionale di Carlo Ancelotti.

Wesley

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tmw, Gazzetta.it, Goal.com