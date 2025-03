Rinnovo di Reijnders: il Milan annuncia il prolungamento fino al 2030

Tempo di lettura 1 minuto

Il Diavolo ha ufficializzato l’accordo con il centrocampista olandese. Il giocatore continuerà a vestire la maglia rossonera, consolidando il suo ruolo nella squadra

Il Milan ha recentemente annunciato con entusiasmo il rinnovo del contratto di Tijjani Reijnders, che resterà in rossonero fino al 30 giugno 2030. Questo annuncio è stato accolto con grande gioia dai tifosi e dalla dirigenza, che vedono in Reijnders un elemento chiave per il futuro della squadra. Il comunicato ufficiale sottolinea l’importanza del giocatore nel progetto a lungo termine del club, evidenziando la fiducia riposta nelle sue capacità e nel suo potenziale di crescita. Il suo rinnovo non è solo una questione di continuità, ma rappresenta anche una mossa strategica per il Milan. In un mercato sempre più competitivo, assicurarsi i servizi di un giocatore di qualità come l’olandese fino al 2030 permette al club di pianificare con maggiore serenità il futuro.

Sandro Caramazza

