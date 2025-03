Rivoluzione in casa Milan: Tare in pole come nuovo direttore sportivo

Tempo di lettura 1 minuto

Il club rossonero si prepara a una nuova fase con cambiamenti significativi in vista. L’ex DS della Lazio è il favorito per entrare nella dirigenza

La stagione attuale del Milan sta assumendo i tratti di un disastro, con risultati al di sotto delle aspettative che hanno spinto la dirigenza a considerare una rivoluzione interna. Questo ha portato a una serie di riflessioni su come migliorare la situazione e riportare il club ai vertici del calcio europeo. Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, è emerso come il candidato principale per assumere il ruolo di direttore sportivo del club. Dopo una serie di incontri recenti, il suo nome è diventato il favorito per questa posizione cruciale. Tare è noto per la sua capacità di scovare talenti e costruire squadre competitive, qualità che potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro del Milan. Tra i primi compiti ci sarà quello di cercare un nuovo allenatore che possa ridare alla società lustro a partire dalla prossima stagione: Conte, De Zerbi e Allegri tra i nomi più papabili.

Sandro Caramazza

Fonte foto: cm.it