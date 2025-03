Napoli, Olivera rinnova fino al 2030

Tempo di lettura meno di un minuto

Il terzino sinistro ha prolungato di altri 3 anni dopo essere arrivato in Campania nel 2022

Mathias Olivera rinnova con il Napoli fino al 2030, prolungando di 3 anni il precedente accordo che aveva come scadenza il 2027. Il classe ’97, arrivato in Italia nel 2022, ha raccolto 90 presenze in azzurro siglando 3 reti e servendo 6 assist oltre ad aver vinto lo storico Scudetto con Spalletti alla sua prima stagione.

Un rinnovo importante per Conte, per il Napoli e per Olivera considerando che, andando per i 28 anni, dovrebbe essere il suo ultimo contratto importante.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina