Domani l’annuncio sul rinnovo di Spalletti, Hojlund torna ad allenarsi mentre il Bologna si prepara alla sfida con l’Aston Villa

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Tutto fatto per il prolungamento contrattuale dell’attuale allenatore della Juventus, l’attaccante del Napoli ha recuperato dal virus che gli ha impedito di giocare contro il Milan e, alle 21, i rossoblù scenderanno in campo nell’andata dei quarti di finale di Europa League

La Juventus ha deciso di rinnovare il contratto di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano ha convinto la dirigenza bianconera in questi mesi e si è guadagnato il prolungamento fino al 2028 e un ritocco all’ingaggio. Attualmente l’ex CT della Nazionale percepisce 3 milioni di euro mentre, dalla prossima stagione, ne prenderà 5 più bonus (fino ad un massimo di 6 milioni annui). L’annuncio ufficiale è previsto nella giornata di domani.

Rasmus Hojlund è tornato ad allenarsi. L’attaccante ex Manchester United ha sofferto di un virus nei giorni scorsi che gli ha impedito di scendere in campo contro il Milan. Il Napoli giocherà domenica contro il Parma e Hojlund si candida per una maglia da titolare. Vista la situazione di Lukaku, questa è un’ottima notizia per Antonio Conte.

Rasmus Hojlund

Alle 21 andrà in scena l’andata dei quarti di finale di Europa League tra il Bologna e l’Aston Villa. Le due squadre si sono già affrontate nella prima giornata della League Phase e, in quell’occasione, furono gli inglesi a vincere per 1-0. Italiano dovrebbe schierare il 4-3-3 con il ballottaggio Moro-Pobega, che verrà sciolto nelle prossime ore. Dopo aver eliminato la Roma, i rossoblù trovano un altro avversario ostico nel cammino europeo ma hanno le carte in regole per regalare un’altra notte magica ai propri tifosi.

Aston Villa-Bologna 1-0

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina