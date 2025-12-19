Riecco ‘Il Max furioso’: clamorosa lite Allegri-Oriali in Supercoppa

Tempo di lettura 2 minuti

Il tecnico del Milan si è rivolto in modo piuttosto pesante nei confronti del braccio destro di Antonio Conte

Un Napoli-Milan destinato a fare ancora rumore. Non tanto per la partita in sé, vinta meritatamente dagli azzurri per 2-0 grazie alle reti di David Neres e Rasmus Hojlund, ma per quanto successo tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali. La prima semifinale di Supercoppa italiana (questa sera la seconda tra Bologna e Inter) è stata ricca di tensioni. Sono volati gli stracci e parole grosse tra l’allenatore rossonero e il braccio destro di Antonio Conte, etichettato con 5 epiteti sicuramente poco generosi da parte del tecnico livornese: “siediti cog***, imbecille, idiota, vecchio ottantenne, lecchino di m***”. Insulti denunciati in mattinata dallo stesso Napoli con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali.

Precedente “celebre” per Allegri

Insomma, non proprio il massimo per l’immagine del calcio italiano oltralpe. Proprio a pochissime ore dall’annuncio da parte del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, in merito alla partita tra Milan e Como, che si giocherà a Perth il prossimo 8 febbraio. Decisione, anche questa, abbastanza discutibile, visto che la sfida, peraltro, verrà arbitrata da un direttore di gara non italiano. Ritornando a Max Allegri e al suo clamoroso sfogo durante Napoli-Milan, non è sicuramente la prima volta che l’allenatore livornese si erge a protagonista in scene di questo tipo. Memorabile quanto successo durante e dopo la finale di Coppa Italia del 2024 tra Juventus e Atalanta. Episodio che poi portò all’esonero da parte del club bianconero.

Cosa rischia Allegri?

Fuori dal campo, ma sempre davanti alle telecamere non si possono dimenticare le sfuriate e i battibecchi pesanti con Arrigo Sacchi prima e Daniele Adani poi. Insomma, Max Allegri si conferma un allenatore che sente tanto le partite e a volte rischia di andare ben oltre le semplici proteste. Sulla questione con Oriali, la palla adesso spetta alla giustizia sportiva. Il codice prevede multa o nei casi più gravi squalifica (che sconterebbe in campionato), ma sembra che stavolta il tecnico del Milan possa cavarsela con la sola sanzione pecuniaria.

Sandro Caramazza

Fonte foto: ANSA