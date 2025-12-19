Losanna-Fiorentina 1-0, ancora una sconfitta per i toscani; Milan in attacco non solo Niclas Füllkrug; Calhanoglu a disposizione per la semifinale di Supercoppa

Tempo di lettura 2 minuti

La Viola ha fallito ancora l’appuntamento con la vittoria ed anche in Conference League, all’ennesimo bivio stagionale, ha mancato la via giusta, quella dei tre punti. E’ aperta, in casa rossonera, l’ipotesi di far tornare Camarda subito a gennaio per rinforzare un attacco sin troppo sterile. Il centrocampista turco rientra nei disponibili per la gara di stasera

Sempre più nero il presente della Fiorentina che anche in Conference subisce una sconfitta che pesa e non poco, soprattutto per la prestazione opaca di tutta la squadra. Una formazione che appare incerta, titubante, paurosa, quel tipico atteggiamento che si denota in una squadra non abituata a certe atmosfere “pericolose” come quella in cui si è infilata la Fiorentina. Il tecnico Vanoli vede il bicchiere mezzo pieno dato che la Fiorentina accede ai playoff, ma allo stesso tempo avverte che all’apertura del calciomercato si guarderà in faccia chi non lotta per la squadra e il significato appare sin troppo chiaro!

Fullkrug

Il ritorno del Baby prodigio è un’ipotesi che aleggia nelle menti pensanti che si occupano del mercato rossonero. Francesco Camarda è stato mandato a Lecce per farsi le ossa, come si dice in gergo, ma il suo ritorno potrebbe essere utile sia ai rossoneri che a lui stesso per una crescita magari più rapida. Al momento è solo un’ipotesi, ma a volte, quando si parla poco di una potenziale soluzione, è proprio perché ci si sta lavorando seriamente. Intanto però l’arrivo di Niclas Füllkrug potrebbe fare una grande differenza per la media realizzativa dell’attacco rossonera. Il Panzer tedesco è sicuramente uno che può fare reparto da solo, ma bisognerà fare i conti con il minutaggio ed il rendimento sotto la media avuto da quando è al West Ham e, cosa non di poco conto, anche con i suoi infortuni.

Hakan Calhanoglu rientra nella lista dei disponibili per la semifinale di Superocoppa Italiana di stasera a Riad contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Sarà ovviamente Mister Chivu a valutare se schierarlo dal primo minuto o meno. La presenza del turco, se non fondamentale, è sicuramente un tassello importante per gli equilibri della squadra e per le sue innumerevoli qualità balistiche e tattiche. Il tecnico nerazzurro ha annunciato anche che in porta schiererà lo spagnolo Josep Martínez.

Luigi A. Cerbara

