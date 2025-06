Resurrezione Sampdoria, l’andata del playout è sua: Salernitana KO a Marassi

Tempo di lettura 1 minuto

I blucerchiati, ripescati dopo la penalizzazione del Brescia, giocano lo spareggio salvezza vincendo ieri sera 2-0 in casa il primo round con i campani. Venerdì il ritorno all’Arechi

Stadio Marassi vestito a festa ieri sera per quella che aveva tutta l’aria di una rinascita. Chi ha visto l’inferno e ha avuto la possibilità di lasciarlo. Essenzialmente è ciò che è accaduto alla Sampdoria. Retrocessa poche settimane fa in serie C. Grazie alla questione Brescia, che ha estromesso le rondinelle, ora ha la possibilità di salvarsi tramite il playout. Dopo giorni di attesa finalmente lo spareggio ha avuto le sue date e il primo atto contro la Salernitana ha avuto luogo ieri. I blucerchiati non si sono lasciati sfuggire l’occasione. Finisce infatti 2-0 per i padroni di casa grazie ai gol di Meulensteen e Curto, squadre in dieci nel finale per i rossi a Borini e Stojanovic. Ora venerdì la gara di ritorno, una salita ripidissima per la Salernitana che dovrà tentare la rimonta per non scendere negli inferi. Sicuramente una situazione surreale per i campani che avrebbero dovuto incontrare in origine il Frosinone, ora salvo. Si sono ritrovati davanti, invece, una squadra rinata, sulle ali dell’entusiasmo per la seconda possibilità concessagli. Non una squadra qualunque, una squadra con un tifo e uno stadio da serie A. Lo staff di vecchi cuori blucerchiati, mister Evani su tutti, ha fatto il resto. Questi sono i fatti. Venerdì sapremo se la rinascita doriana sarà compiuta. La Salernitana spera non sia così e lotterà, nonostante il caos cadetto.

Glauco Dusso