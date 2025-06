Panchine d’Italia: Lecce e Pisa quasi assegnate, il Palermo accoglie Filippo Inzaghi

Tempo di lettura 1 minuto

I vari tasselli sui mister italiani si stanno pian piano completando, ci sono ancora squadre vacanti ma c’è tempo

Il mondiale per club sta mettendo pressione a tutti. La rassegna statunitense ci fa illudere che la nuova stagione sia già iniziata, invece si tratta di una coda dell’ultima. Il tempo, quindi, per assegnare le panchine dei club di serie A e B c’è ancora. Ovvio, bisogna stringere i tempi per iniziare a pensare ai nuovi corsi, però siamo ancora nelle fasi embrionali della nuova stagione. Chi pare aver fatto la propria scelta sono Lecce e Pisa. Ad un passo gli accordi per quanto riguarda i salentini con Eusebio Di Francesco mentre i toscani neopromossi hanno virato decisamente su Alberto Gilardino. Quest’ultimo ha convinto nelle sue uniche esperienze tra cadetteria e massima serie alla guida del Genoa. Di Francesco, nonostante due retrocessioni consecutive, ha dimostrato che le sue squadre hanno sempre avuto qualità e gioco. Il materiale a disposizione non sempre è stato all’altezza. Rimangono vacanti le panchine di Cremonese, Fiorentina e Parma che vedono in pole rispettivamente Davide Nicola, Stefano Pioli e Daniele De Rossi. Tutto da verificare. In serie B, infine, si chiude l’era Dionisi a Palermo e comincerà quella di Filippo Inzaghi che preferisce tornare tra i cadetti e tentare l’impresa in Sicilia.

Glauco Dusso