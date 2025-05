Playoff e caos in serie B! Catanzaro e Juve Stabia in semifinale, possibile penalizzazione del Brescia che cambierebbe la situazione in coda; Milan Futuro retrocesso in D

Tempo di lettura 1 minuto

Fulmine a ciel sereno in cadetteria, emerse irregolarità da parte della società di Cellino risalenti a febbraio, quest’ultimo farà ricorso. Il tutto rimescolerebbe le carte in zona retrocessione

Sembrava una tranquilla domenica di fine stagione e invece una bomba sconvolge il finale in serie B. Partiamo però dalla giornata di sabato. In programma i preliminari dei playoff. Fattore campo rispettato con un doppio 1-0. Il Catanzaro (rete di Iemmello) e la sorprendente Juve Stabia (grazie al gol di Adorante) volano alle semifinali rispettivamente con Spezia e Cremonese. Andata mercoledì. Niente da fare per Cesena e soprattutto Palermo che dovranno riprovarci l’anno prossimo. I rosanero, nonostante una rosa importante, non riescono ancora a tornare in massima serie. Il terremoto arriva poche ore dopo. Annunciata una possibile penalizzazione del Brescia per dei mancati pagamenti di stipendi e contributi risalenti a febbraio. Gli eventuali 4 punti tolti alle rondinelle provocherebbero un effetto domino che cambierebbe la coda della classifica di B. A retrocedere sarebbero proprio i lombardi mentre il Frosinone sarebbe salvo. Il playout vedrebbe come protagoniste Salernitana e Sampdoria, scongiurando momentaneamente la retrocessione dei blucerchiati. Da Brescia Massimo Cellino annuncia battaglia, intanto è stato annullato il playout in programma oggi tra ciociari e campani. Si attendono novità nelle prossime ore per una situazione che sta diventando infuocata. In C il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo perde lo spareggio contro la SPAL (1-0 all’andata per i rossoneri e 2-0 al ritorno per la squadra di Ferrara).

Glauco Dusso