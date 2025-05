I verdetti della Serie B

Tempo di lettura 1 minuto

Sarà C per Sampdoria e Cittadella mentre lo spareggio vedrà affrontarsi Frosinone e Salernitana

Ieri è ufficialmente terminata la Serie B 2024-2025 e c’è del clamoroso. La Sampdoria, per la prima volta nella sua storia, retrocede in Serie C insieme al Cittadella, che disputava il campionato cadetto da 9 stagioni. Per le squadre, allenate rispettivamente da Evani e Dal Canto, sono stati decisivi i risultati di ieri (0-0 tra Juve Stabia e Samp e 0-2 in Cittadella-Salernitana). Il play-out, o spareggio, verrà disputato il 19 e il 26 maggio tra Frosinone e Salernitana.

In questo campionato mister Castori è diventato l’allenatore con più panchine nella storia della B (598 partite con anche due promozioni ottenute con Carpi e Salernitana).

Il prossimo anno in Serie A ritroveremo il Sassuolo del capocannoniere Laurentié che, in 33 partite, ha realizzato 18 gol.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina