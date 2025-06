Regalo di compleanno per Messi: PSG agli ottavi di finale, mai eliminato ai gironi in carriera

Tempo di lettura 1 minuto

Nel giorno del suo 38° compleanno il fuoriclasse argentino può festeggiare il passaggio del turno al mondiale per club, ora la sfida da ex con i parigini campioni d’Europa

Nella notte italiana si è giocata la terza giornata del gruppo A del mondiale per club. Non era ancora il compleanno di Lionel Messi dunque quando l’Inter Miami è approdato agli ottavi di finale. Saranno quindi 38 anni dolcissimi per il numero dieci argentino che potrà giocarsi anche questo torneo nella fase finale. Per lui in carriera, infatti, mai un’eliminazione è arrivata nei gironi. Ora ovviamente la strada si fa in salita che oseremo giudicare ripidissima. Ci sarà la sfida con il PSG, sua ultima squadra in Europa. Gli ultimi vincitori della Champions League saranno un ostacolo quasi insormontabile per la compagine della Florida, ma si sa nel calcio nulla è scritto. Messi intanto potrà fregiarsi di questo ennesimo traguardo nel giorno del suo compleanno. Una giornata importante per i suoi milioni di fans sparsi in giro per il mondo che non mancheranno di far sentire il loro affetto al calciatore, come del resto tutti gli addetti ai lavori, calciatori e sportivi in genere. Tanti auguri Lionel Messi!

Glauco Dusso