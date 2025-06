Camarda passa al Lecce, ma il Milan ne mantiene il controllo

Tempo di lettura 1 minuto

Il giovanissimo attaccante classe 2008 nella prossima stagione giocherà in Salento. Tutto definito tra le parti, i rossoneri però hanno mantenuto la possibilità di contro riscattarlo

Il 17enne Francesco Camarda si prepara all’avventura a Lecce. Il centravanti volerà infatti in Salento e nella prossima stagione vestirà i colori giallorossi. Tutto fatto con il Milan. Camarda si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del Lecce e di contro riscatto a favore del Milan. Insomma, il futuro del baby attaccante del 2008 rimane in mano al club rossonero. Per Camarda sarà un’occasione molto importante in quella che si appresta a diventare la sua prima vera annata in massima serie. Nella scorsa stagione ha totalizzato 1590 minuti con il Milan Futuro in Serie C realizzando sette gol. Con il Milan dei grandi 235′ senza segnare.

Sandro Caramazza

