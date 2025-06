Mercato alla milanese: Theo Hernandez ai saluti, Bonny a un passo dall’Inter che riscatta Zalewski

Tempo di lettura 1 minuto

Grandi operazioni all’ombra del Duomo, l’esterno rossonero si è convinto a trasferirsi in Arabia, i nerazzurri mettono a segno il colpo in attacco mentre il polacco si trasferisce definitivamente

Sembrava una fase di stallo e invece si sblocca tutto. Altra partenza eccellente in casa Milan. Dopo settimane di tira e molla Theo Hernandez si è convinto a lasciare i rossoneri. L’esterno si trasferirà alla corte di Simone Inzaghi all’Al-Hilal. Costo dell’operazione 25 milioni mentre a lui ne andranno 20 a stagione. Cifre che in Europa sarebbero impensabili. Dopo Reijnders un altro pezzo pregiato lascia il Milan che ora con Allegri dovrà pensare a ricostruire.

Dall’altra parte del Naviglio, invece, si pensa già al post Mondiale per club. Siamo ai dettagli per il tanto agognato colpo in attacco, che potrebbe non essere l’unico. Il Parma e l’Inter sembrano d’accordo per il trasferimento di Bonny, giocatore che Cristian Chivu conosce bene. Le parti sono vicinissime alla chiusura per 22 milioni più 3 di bonus, il totale che i ducali richiedevano. Intanto l’Inter mette a segno un altro acquisto che però aveva già in casa. Nicola Zalewski ora è totalmente nerazzurro. Il tuttofare del centrocampo, infatti, è stato ufficialmente riscattato dalla Roma per 6,5 milioni. Il giocatore ha convinto tutti soprattutto per la sua duttilità, cosa che lo rende utilissimo per le intenzioni tattiche di Chivu.

Glauco Dusso