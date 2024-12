Inter: Dimarco e Barella in dubbio per l’Udinese

Tempo di lettura 1 minuto

I due calciatori sono usciti affaticati al termine del match di lunedì sera contro la Lazio, nessun infortunio grave, ma potrebbero saltare la sfida di domani in Coppa Italia

La roboante vittoria in campionato per 6-0 contro la Lazio (in trasferta) ha rilanciato le ambizioni dell’Inter, che nella corsa scudetto ora si trova a -3 dall’Atalanta prima in classifica, avendo però una gara da recuperare contro la Fiorentina. Dal match dell’Olimpico di lunedì sera sono usciti malconci diversi giocatori, su tutti Federico Dimarco e Niccolò Barella. L’esterno nerazzurro ha accusato dei crampi, ma già nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista sardo invece ha lamentato un affaticamento muscolare. Niente di grave, ma la convocazione per la sfida di giovedì in Coppa Italia contro l’Udinese resta in forte dubbio. Dimarco al contrario potrebbe accomodarsi in panchina, con Carlos Augusto titolare al suo posto.

Luca Missori

(Fonte immagine: Internews24.com)