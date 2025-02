Real Madrid: Bellingham squalificato per due giornate dopo aver insultato l’arbitro

Tempo di lettura 1 minuto

Il giocatore inglese dei Blancos è stato espulso sabato scorso nel match contro l’Osasuna per espressioni ingiuriose contro il direttore di gara ed ora salterà due turni di Liga

Nell’ultimo turno di Liga il Real Madrid ha perso la vetta della classifica a causa del pareggio fuori casa contro l’Osasuna. Non solo, i Blancos infatti, che hanno racimolato solo due punti nelle ultime tre partite, dovranno fare a meno di Jude Bellingham per i prossimi due turni di campionato. Il centrocampista inglese è stato espulso nella trasferta di sabato scorso per insulti all’arbitro, che il giudice sportivo spagnolo ha sanzionato con due turni di squalifica. Bellingham si professa innocente, sostiene che le parole offensive, dette in inglese, fossero rivolte a sé stesso a causa della frustrazione. Il Real Madrid si è schierato col suo giocatore ed ha annunciato che proporrà ricorso. Polemico anche Carlo Ancelotti, che prima della sfida col Manchester City di questa sera ha detto che il livello degli arbitri in Champions è superiore a quello della Liga.

Luca Missori