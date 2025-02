Roma: Dybala recupera per il Porto, Rensch a parte, ok Hummels

Tempo di lettura 1 minuto

Il fantasista argentino sta bene e ci sarà contro i portoghesi, il terzino olandese punta almeno alla panchina, mentre il centrale tedesco dovrebbe tornare titolare

Una sfida da dentro o fuori, quella che attende domani sera la Roma in Europa League contro il Porto. Non contano più doppio i gol in trasferta in caso di parità e dato il pareggio per 1-1 dell’andata c’è un solo risultato a disposizione dei giallorossi: la vittoria. Per centrare il passaggio agli ottavi Ranieri avrà più o meno tutti a disposizione. Dybala infatti ha recuperato dalla botta al ginocchio rimediata proprio ad Oporto giovedì scorso e per stessa ammissione del tecnico di Testaccio giocherà titolare domani sera. Meno certezze, ma comunque buone sensazioni per Hummels, che ha saltato le ultime tre partite della Roma ma contro i portoghesi dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Ristabilito anche Rensch che però partirà dalla panchina.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fotbolldirekt.se)