Atalanta, Lookman risponde a Gasperini: “Irrispettoso prendermi di mira per il rigore sbagliato”

L’attaccante della Dea dopo l’errore ieri sera contro il Brugge è stato pesantemente criticato dal suo allenatore e si è affidato ai social per replicare

Una sconfitta che ha lasciato molti strascichi quella che è costata l’eliminazione dalla Champions League all’Atalanta ieri sera contro il Brugge. Nel post partita infatti Gasperini ha criticato senza mezze misure Lookman, autore della rete del momentaneo 1-3, ma che poco dopo ha fallito il rigore del possibile 2-3. Il tecnico della Dea non solo ha detto che il centravanti nigeriano non era il rigorista designato, ma lo ha anche definito uno dei peggiori tiratori di penalty che abbia mai allenato. Parole dure, alle quali in giornata proprio Ademola ha fatto seguire una replica tramite il suo profilo Instagram: “Essere preso di mira nel modo in cui lo sono stato non solo mi ferisce, ma suona profondamente irrispettoso. Durante la partita il tiratore designato mi ha detto di tirare il rigore e per aiutare la squadra mi sono assunto la responsabilità di farlo in quel momento”. Un contrasto pesante tra Gasp e il suo miglior calciatore, che rischia di condizionare il finale di stagione dell’Atalanta.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)