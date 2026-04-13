Rayan Cherki: fantasia al potere

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Il fantasista francese in pochissimo tempo si è imposto anche al Manchester City e sta guidando la rimonta sull’Arsenal in campionato

Nel raccontare la crisi del calcio italiano, spesso si menziona l’assenza di giocatori dotati di grande tecnica individuale, di capacità nel dribbling e di inventiva. Trequartisti, esterni a piede invertito e fantasisti di vario genere sono sempre più una chimera per il calcio italiano. I settori giovanili non riescono più a produrli e la Serie A non riesce più ad attrarre quelli che si affermano all’estero. Uno dei più recenti esempi di questo fenomeno è senza dubbio Rayan Cherki.

Classe 2003, Cherki è nato in Francia, a Lione, ma ha origini algerine e suo padre ha anche dei parenti italiani provenienti dalla Puglia. Proprio il Lione, è la società che ha accolto Rayan già da bambino, l’ha formato, l’ha svezzato e l’ha fatto esordire in Ligue 1 a 16 anni appena compiuti, nell’ottobre del 2019. Dopo un po’ di gavetta nella formazione B dell’OL, il fantasista transalpino è stato aggregato in pianta stabile in prima squadra ed in poco tempo si è conquistato un posto da titolare.

Le qualità di Cherki sono state evidenti sin da subito: velocità, dribbling, sontuosa tecnica individuale ed una visione di gioco notevole. Con il passare degli anni, il talentino francese ha aggiunto costanza e concretezza al suo innegabile talento, diventando uno degli uomini più pericolosi del Lione in zona offensiva. Sono diminuiti i contrasti con gli allenatori, è aumentata la disciplina, sia dentro che fuori dal campo, senza però che la sua creatività ne risentisse.

L’ultima stagione al Lione, la scorsa, è stata emblematica: 12 gol e 21 assist tra tutte le competizioni, che gli sono valsi il passaggio al Manchester City a giugno 2025 per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Un vero affare, considerando le cifre che si spendono oggi sul calciomercato e chi pensava che Cherki avrebbe avuto bisogno di tempo per adattarsi al gioco di Guardiola e ad un campionato estremamente atletico come la Premier League si è dovuto subito ricredere.

Il trequartista francese infatti è già a quota 9 gol e 13 assist nella sua prima stagione con la maglia dei Citizens, si è imposto sin da subito come leader tecnico della formazione di Guardiola nonostante la giovane età ed ha mostrato sin da subito una personalità fuori dal comune. Vederlo giocare è un piacere per gli occhi. Cherki è un mix di eleganza e fantasia che nel calcio iper atletico di oggi appaga la vista e l’intelletto. Un calciatore moderno, ma allo stesso tempo old-style, nell’accezione migliore del termine. Se il Manchester City dovesse completare la clamorosa rimonta sull’Arsenal in campionato e vincere l’ennesimo titolo molto del merito sarà suo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)