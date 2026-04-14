I procuratori contro De Laurentiis, Berardi squalificato per 2 turni, Juve su Lobotka

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Il patron e presidente del Napoli si è messo contro l’AIACS, stangata al vice capitano del Sassuolo dopo la lite contro il Genoa, mentre Spalletti vuole nuovamente lavorare con lo slovacco

Aurelio De Laurentiis si è messo contro l’AIACS, l’associazione italiana agenti calciatori e società. Il patron e presidente del Napoli ha rilasciato un’intervista alla CBS, dove ha aspramente condannato gli agenti e gli intermediari di calcio, secondo cui, farebbero delle pressioni per convocare i propri giocatori in nazionale. De Laurentiis ha intimato a presunti casi di corruzione e di malafede nel sistema. L’AIACS, tramite un duro comunicato, ha voluto prendere le distanze da De Laurentiis, definendo le dichiarazioni del presidente del Napoli come infondate e infamanti. Insomma, è guerra aperta.

Domenico Berardi salterà due partite di Serie A dopo la rissa avvenuta nel tunnel per arrivare agli spogliatoi di Marassi al termine del primo tempo tra Genoa e Sassuolo, match poi finito 2-1 a favore della squadra di Daniele De Rossi. Come si legge nel referto del giudice sportivo Mastrandrea, Berardi avrebbe cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria, Vitinha, che si era frapposto per impedire il contatto. Ellertsson del Genoa, intervenuto nell’episodio, ha preso una sola giornata.

Domenico Berardi

La Juventus ha messo sul proprio taccuino il nome di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco, che va in scadenza di contratto con il Napoli nel 2027, piace alla dirigenza bianconera e soprattutto a Luciano Spalletti. I due hanno lavorato e vinto insieme durante gli anni in azzurro. Lobotka ha una clausola rescissoria valida per l’estero di 25 milioni di euro, mentre per l’Italia occorrebbe qualcosina in più per strapparlo al Napoli. Al momento, i discorsi per un rinnovo di contratto sono fermi.

Stanislav Lobotka

Sandro Caramazza

Fonte foto: Imago, SOS Fanta, Napoli Network