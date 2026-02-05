Ranieri apre al ritorno di Totti, sarà City-Arsenal la finale di Carabao Cup mentre Pogba viene escluso dalla lista Champions

Tempo di lettura 2 minuti

L’ex capitano della Roma ha parlato con i Friedkin, Guardiola e Arteta si affronteranno nuovamente con in palio un titolo e il francese non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio

Claudio Ranieri, in un’intervista, ha aperto al ritorno di Francesco Totti nella dirigenza della Roma. L’ex allenatore giallorosso ha dichiarato che i Friedkin, da qualche tempo, sono in contatto con l’ex capitano per trovargli un ruolo all’interno della dirigenza. Ricordiamo che Totti ha già lavorato da dirigente nell’era Pallotta senza però avere un incarico ben definito. Ecco perché probabilmente le “trattative” andranno avanti nei prossimi mesi.

La finale di Carabao Cup sarà Arsenal-Manchester City. I Gunners hanno sconfitto, nel derby di Londra, il Chelsea per 4-2 (tra andata e ritorno) mentre i ragazzi di Guardiola sono riusciti a superare il Newcastle (5-1 complessivo). Sarà l’ennesima sfida tra Arsenal e City con in palio un titolo visto che, banalmente, sono anni che entrambe lottano per vincere la Premier League. Manca più di un mese alla finale ma è probabile che sarà una partita molto divertente da guardare.

Arsenal-Manchester City

Paul Pogba è stato ufficialmente escluso dalla lista Champions del Monaco. Il centrocampista è fermo da dicembre per un infortunio al polpaccio e i tempi di recupero sembrano indefinibili. Prosegue dunque il periodo complicato di Pogba che, dopo la squalifica di 18 mesi per doping, non è ancora riuscito ad allenarsi con continuità. Fin qui l’ex Juve e Manchester United ha disputato solo 3 presenze in Ligue 1 per un totale di 30 minuti in campo. La speranza è che, dopo questo infortunio al polpaccio, Pogba possa tornare a giocare senza ulteriori problemi fisici.

Paul Pogba

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina