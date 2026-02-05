Paratici nuovo DS della Fiorentina, Juve su Tonali per giugno, ancora un infortunio per ter Stegen

Tempo di lettura 2 minuti

L’ex dirigente di Juventus e Tottenham torna in Serie A dopo quasi 5 anni, i bianconeri puntano il mediano del Newcastle per il mercato estivo, problema al tendine della coscia sinistra per il portiere tedesco

Stagione fin qui a dir poco travagliata per la Fiorentina, sia a livello calcistico che societario. Sotto quest’ultimo profilo, è di ieri l’ufficialità dell’arrivo di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham torna in Italia dopo quasi 5 anni. Nel mezzo, l’inibizione di 30 mesi per il caso plusvalenze e l’esperienza in Premier League. Paratici firmerà un contratto con la Viola fino al 2030 ed in mattinata è stato presentato al Viola Park.

In casa Juventus invece, appena terminato il mercato invernale, si pensa già a quello estivo. Uno dei nomi più caldi scritti sul taccuino del club bianconero è quello di Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan è passato al Newcastle per più di 60 milioni di euro nel 2023 e non verrebbe ceduto per meno di 40-50 milioni (al momento). I nodi da sciogliere per facilitare lo sblocco della trattativa sono diversi: la Juventus ha bisogno di centrare la qualificazione in Champions League per avere il budget adeguato per l’acquisto, Tonali dovrebbe accettare di ridursi l’attuale ingaggio di 5 milioni di euro, mentre il Newcastle dovrebbe mancare l’accesso alle coppe europee ed avere necessità di vendere uno dei suoi pezzi pregiati.

Spostandoci infine in Liga, non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Marc-André ter Stegen al Girona. Il portiere tedesco infatti, arrivato ai biancorossi soltanto soltanto da poche settimane, ha rimediato un infortunio al tendine della coscia sinistra. Dopo gli esami strumentali di rito, il responso è stato fortemente negativo. L’ex estremo difensore del Barcellona dovrà operarsi e starà fuori almeno quattro mesi. A forte rischio a questo punto anche la convocazione con la Germania per il mondiale della prossima estate.

