Roma: Paulo Dybala si opera, stagione finita

Dopo attente valutazioni, si è deciso per una soluzione definitiva e senza i rischi di una terapia conservativa che non garantiva un pieno recupero dalla lesione del tendine semitendinoso sinistro subita, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, nella partita casalinga contro il Cagliari

La terapia conservativa avrebbe forse permesso al calciatore argentino di giocare le ultimissime partite stagionali, ma non avrebbe garantito la risoluzione del problema e nemmeno escluso ricadute. L’operazione, anche se lo terrà fuori dai campi sino almeno a luglio, gli consentirà però di risolvere completamente il problema al tendine e di tornare in campo, completamente ristabilito, per la fase di preparazione alla prossima stagione. Tale soluzione è stata considerata come quella definitiva, anche in accordo con la famiglia Friedkin che ha garantito a la Joya la scelta migliore possibile per l’equipe che dovrà operarlo e al vaglio ci sono Svizzera, Finlandia e Usa. L’assenza di Dybala costringerà Claudio Ranieri a rivedere sensibilmente gli schemi del reparto offensivo romanista che, non è un segreto, girava intorno ad un calciatore di grande qualità come la Joya. Nella rosa giallorossa il calciatore che più di avvicina alle caratteristiche della stella argentina è senza alcun dubbio un altro argentino e cioè Matias Soulé, ma è anche vero che si potrebbe ridare uno spazio più ampio e responsabile anche a Lorenzo Pellegrini. Certamente Sir Claudio saprà apportare le modifiche giuste, così come ha sempre fatto dal suo ritorno sulla panchina giallorossa.

Fonte foto: ilmessaggero.it

Luigi A. Cerbara