Pisacane-Cagliari ci siamo, Giampaolo lascia Lecce, in B l’Empoli si affida a Guido Pagliuca

Tempo di lettura 1 minuto

Continuano le novità sulle panchine d’Italia, un valzer degli allenatori che ancora deve colmare alcune caselle, nel frattempo arriva l’ufficialità di Chivu all’Inter mentre Comolli conferma Tudor anche per il 25/26

Ore frenetiche per i mister in serie A e B. Una girandola di arrivi e partenze con pochi precedenti nelle passate stagioni. Ogni giorno una nuova puntata. In quella attuale possiamo segnalare la scelta del Cagliari che dopo il divorzio da Davide Nicola decide di dare una chance a Fabio Pisacane, tecnico della primavera. L’ex difensore rossoblu si è infatti ottimamente disimpegnato con i ragazzi sardi, vincendo anche la coppa Italia di categoria, la dirigenza ha deciso che è pronto per il grande salto in prima squadra. Per chi arriva c’è chi se ne va. Il Lecce e Marco Giampaolo hanno deciso di separarsi. Dopo la salvezza ottenuta il tecnico saluta il Salento. La panchina giallorossa, quindi, diventa un altro posto vacante. Chiudiamo il capitolo serie A con due conferme: arriva il comunicato ufficiale per quanto riguarda Cristian Chivu alla guida dell’Inter, un azzardo nerazzurro che incuriosisce; il nuovo direttore generale della Juventus Comolli, invece, ha confermato che Tudor sarà l’allenatore bianconero anche per la stagione 2025/26. Infine la serie B. Guido Pagliuca lascia la Juve Stabia e si accasa all’Empoli appena retrocesso. Un salto di qualità per il tecnico, testimonianza dell’ottimo lavoro fatto a Castellammare. Banco di prova importante per lui.

Glauco Dusso