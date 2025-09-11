Problema alla coscia per Wesley, a rischio per il Torino, Eriksen riparte dal Wolfsburg, Vardy presentato a Cremona

Tempo di lettura 1 minuto

Il terzino giallorosso non ha giocato contro la Bolivia per un’infiammazione alla coscia, il giocatore danese va in Bundesliga, mentre l’ex bomber del Leicester è stato presentato dalla Cremonese

Non arrivano buone notizie per la Roma dalla pausa per le nazionali. Wesley infatti, autore di un ottimo inizio di campionato, non ha disputato l’ultima partita del Brasile contro la Bolivia per un’infiammazione alla coscia. L’entità dell’infortunio non sembra grave, ma dovrà essere valutata al suo rientro in Italia. Il rischio è che l’esterno classe 2003 possa saltare la gara di domenica prossima contro il Torino per provare a recuperare con più calma per il derby con la Lazio della giornata successiva.

(Fonte immagine: Sport.sky.it)

Rimanendo in Serie A ieri è stata la giornata di Jamie Vardy, nuovo acquisto a sorpresa della Cremonese. Il centravanti inglese è stato presentato ufficialmente ed ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da tesserato del club lombardo. Vardy ci ha tenuto subito a ribadire la sua motivazione nel voler fare bene in questa nuova avventura. Non sono mancati i paralleli con il Leicester.

(Fonte immagine: Diretta.it)

Infine, una notizia di mercato che arriva dalla Germania. Christian Eriksen, svincolatosi in estate dal Manchester United dopo la scadenza del contratto, ha firmato un contratto biennale con il Wolfsburg. Il 33enne trequartista danese, che ha sofferto di problemi cardiaci durante Euro 2020, continua la sua carriera con le dovute precauzioni ed ora porterà il suo bagaglio di grande talento ed esperienza nel calcio tedesco. Chissà che non possa già scendere in campo sabato prossimo nella sfida contro il Colonia.

(Fonte immagine: vfl-wolsburg.de)

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)