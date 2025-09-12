Domenico Berardi rivuole la nazionale, mentre la serie A riparte alla grande con il derby d’Italia e la Premier con quello di Manchester

Tempo di lettura 3 minuti

L’attaccante neroverde, dopo aver rinnovato sino al 2029 con il Sassuolo, vuole fare bene anche per poter rivestire la maglia azzurra. Dopo la sosta per le nazionali il calcio europeo vedrà già i primi scontri diretti, come nel caso di Juventus-Inter per la nostra massima serie e City-United per quella inglese

Domenico Berardi, dopo aver riguadagnato la Serie A con il Sassuolo, ha anche rinnovato il contratto sino al 2029, legandosi sempre più alla società con la quale è cresciuto e raggiunto grandi livelli. Adesso il cosentino vuole fare bene per sé e per i neroverdi e sappiamo che le qualità non gli mancano assolutamente. Tornare ai livelli di un passato non poi così remoto, gli consentirebbe di poter anche tornare ad ambire a vestire la maglia della nazionale, con la quale ha ottenuto soddisfazioni e vinto un campionato europeo nel 2021. Naturalmente glielo auguriamo e rivedere il suo fantastico mancino in azione, farebbe piacere a tutti!

Dopo le emozionanti partite della nostra nazionale, riparte la Serie A che vede subito, alla 3ª giornata, uno scontro di quelli da copertina, di quelli che possono decidere un titolo e cioè Juventus-Inter, il cosiddetto derby d’Italia in scena sabato 13 settembre alle 18. I bianconeri, in cima alla classifica a punteggio pieno, dovranno fare a meno dello squalificato Cambiaso e con il dubbio Conceiçao, tornato con un leggero infortunio accusato in nazionale, mentre l’Inter, che deve assolutamente rialzarsi dopo la cocente sconfitta casalinga rimediata con l’Udinese, potrebbe schierare Akanji titolare. Molta curiosità anche per il possibile scontro in campo tra i fratelli Thuram, col bianconero Khephren e il nerazzurro Marcus.

In oltremanica ci sarà uno degli scontri più affascinanti della Premier League, il derby di Manchester tra City e United, domenica 14 settembre alle 17.30 si accenderanno i riflettori all’Etihad Stadium. Una partita che non ha gran bisogno di essere annunciata, soprattutto per i grandi campioni che militano nelle due formazioni, anche se lo United non è lo stesso di un tempo, ma vive un periodo di appannamento e paga, sicuramente, anche dazio per la forza, il clamore, i successi dei cugini. Effettivamente i Citizens non si fermano mai, sempre in continua evoluzione e lo testimonia anche il fatto dell’ultimo grande acquisto, il portierone nazionale Gigio Donnarumma, appena scaricato dal PSG e subito accasatosi in un altro grandissimo club, livello che Gigio merita assolutamente. L’esordio del nostro portiere azzurro è appunto previsto immediatamente, nonostante la delicatezza del match. Si sta scrivendo di come la strategia dello United sia proprio quella di puntare su di lui, creargli pressioni per indurlo all’errore, ma siamo sicuri che Donnarumma si farà presto conoscere per le sue qualità e maturità, in bocca al lupo Gigio!

Luigi A. Cerbara

Fonti foto: radioradio.it; calciomercato.com; eurosport.it