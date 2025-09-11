Niente Arabia per Castro, Fabianski torna al West Ham e Rabiot arriva a Milanello

Tempo di lettura 1 minuto

Simone Inzaghi ha provato nelle ultime ore a portare l’attaccante argentino in SPL. Il portiere polacco prolunga con gli Hammers mentre l’ex Marsiglia si candida subito ad una maglia da titolare nel Milan

Santiago Castro resta al Bologna. L’attaccante argentino nelle ultime ore ha ricevuto le avances dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi che, dopo la cessione di Mitrovic, cerca un attaccante centrale. Il Bologna e il giocatore stesso non hanno mai aperto alla trattativa che di conseguenza non è decollata. Il mercato arabo chiude oggi (11 settembre) quindi l’Al-Hilal non ha molto tempo per accontentare l’ex tecnico dell’Inter.

Lukasz Fabianski prosegue la sua avventura al West Ham. Nonostante i 40 anni di età il portiere polacco vuole continuare a giocare ed ha trovato l’accordo con il club londinese. Agli Hammers dal 2018 con 216 presenze all’attivo, Fabianski ha firmato fino a giugno 2026.

Lukasz Fabianski

Adrien Rabiot è arrivato oggi a Milanello dopo le partite con la nazionale francese. L’ex Marsiglia farà i test fisici prima di allenarsi con i nuovi compagni. Il francese, dopo essere subentrato in entrambe le gare in nazionale, si candida per una maglia da titolare per la gara di domenica sera contro il Bologna vista anche l’intesa speciale con Massimiliano Allegri.

Adrien Rabiot

Davide Farina