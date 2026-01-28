Le ultime sulle italiane in Champions League, la Juventus vuole riprendere Kolo Muani, il Napoli pensa ad Holm

Tempo di lettura 2 minuti

Super notte europea con 18 partite contemporaneamente, tra cui quelle delle 4 squadre della serie A. Sul mercato, bianconeri e azzurri alla ricerca, rispettivamente, di un attaccante e di un laterale difensivo

Questa sera al via l’ultima giornata della League Phase di Champions League, con ben 18 partite tutte in contemporanea. In campo, le italiane: Borussia Dortmund-Inter, Napoli-Chelsea, Monaco-Juventus e Union Saint-Gilloise-Atalanta. Inter, Juventus e Atalanta sono già qualificate ai playoff, ma devono vincere sia per sperare in un clamoroso accesso diretto agli ottavi (servono tantissimi incastri) sia, soprattutto, per presentarsi all’urna di venerdì come teste di serie e avere, dunque, un playoff più abbordabile. Il Napoli ha un solo risultato senza fare troppi calcoli: vincere. In casa Inter, Chivu non avrà l’infortunato Barella e al suo posto occhio a Frattesi. Napoli ancora in piena emergenza infortuni, mentre Juventus e Atalanta puntano sulla qualità di Yildiz da un lato e Lookman dall’altro per sbancare il Principato e Bruxelles.

A proposito di Juventus e di attaccanti: la Vecchia Signora ha rimesso nel mirino Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, oggi al Tottenham, ha già giocato a Torino per sei mesi da gennaio a giugno della scorsa stagione. La Juventus, dopo i tentativi di acquistarlo definitivamente in estate (svaniti) dal Psg, vorrebbe riportarlo in bianconero, ma il club torinese dovrà lavorare su 2 fronti: da un lato sperare che il Tottenham decida di liberarsi di Kolo Muani interrompendo il prestito col Psg e poi trattare con lo stesso club parigino per strappare un altro prestito. Lato giocatore c’è disponibilità a ritornare.

Il Napoli continua la ricerca ad un laterale destro di difesa e ha messo nel mirino Emil Holm del Bologna. Il terzino svedese potrebbe essere scambiato con Pasquale Mazzocchi. Si sta discutendo per un possibile scambio di prestiti, manca l’apertura di tutte le parti, ma da qui fino al 2 febbraio (giorno di chiusura del calciomercato) è una pista da seguire. Il Napoli, oltre a Holm, tiene in considerazione anche altri 2 nomi: Juanlu del Siviglia e Fortini della Fiorentina. Holm, in questo campionato, ha messo a referto un gol e 4 assist vincenti.

