Premier League: Liverpool in vetta, Juric ‘non pervenuto’

Record al contrario per il Southampton, 9 punti in 29 partite, guidato dal tecnico croato. I reds ormai corrono da soli, primi in classifica con 70 punti

Stesso campionato, storia diversa. In Premier League è l’anno dei primati.

Il Liverpool, guidato da Slot, primo in classifica con 12 punti di distacco sull’Arsenal, quest’anno è in corsa per il 20esimo titolo nel campionato inglese e raggiungerà il primato del Manchester United. I Reds, dopo essere usciti dalla Champions League con il PSG, puntano a riscattare l’uscita anticipata dalle competizioni europee. Il 2 Aprile il Liverpool affronterà l’Everton nel derby del Merseyside, sfida super attesa dai tifosi.

Dall’altra parte della classifica il fallimento del secolo: mister Juric non avrebbe potuto far peggio, raggiungendo il primato di allenatore con meno vittorie della Premier League ed un esonero in Italia con la Roma.

Il Southampton è 20esimo ed ultimo in classifica, ha accumulato 24 sconfitte in campionato. Dopo l’ultima partita persa però mister Juric ha ammesso che la retrocessione sarà inevitabile ma che comunque la squadra deve andare avanti con dignità. Tifosi infuocati chiedono l’esonero. Annata da dimenticare per il croato, chissà se riuscirà a fare una riflessione sulle cause dei fallimenti ed avere una visione più ampia e realistica del proprio operato, un nuovo esonero ormai è alle porte.

