Kean, la clausola di 52 milioni fa gola a molti club

Tempo di lettura 1 minuto

L’attaccante della Fiorentina ha attirato l’attenzione di diverse squadre grazie ad una grande stagione

Quando quest’estate la Fiorentina ha acquistato Moise Kean dalla Juventus c’erano dubbi sul suo valore visto che veniva da un’annata con zero gol segnati con i bianconeri; il calciatore però a Firenze ha trovato la sua dimensione ed ha segnato 20 gol tra campionato e coppe. Sul suoi contratto ha una clausola di 52 milioni che se prima sembrava eccessiva ora fa gola a diversi club, soprattutto in Premier League. Per lui hanno già mostrato interesse West Ham, Newcastle e Arsenal che hanno tanta disponibilità ed in estate potrebbero puntare sul giocatore per rinforzare i loro attacchi. La Fiorentina per ora se lo tiene stretto, Kean deve trascinare la squadra in un finale di stagione che sarà certamente infuocato.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti