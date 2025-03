Milan, Pulisic verso il rinnovo di contratto

Tempo di lettura 1 minuto

Il calciatore statunitense è un punto fermo dei rossoneri e presto firmerà un prolungamento a cifre superiori

Christian Pulisic è il vero top player del Milan e lo sta dimostrando fin dal suo arrivo con prestazioni sempre ottime e costanti. L’esterno dopo l’avventura al Chelsea si è rialzato al Milan e in questa stagione ha già siglato il suo record di gol, ben 15 in tutte le competizioni. Attualmente ha un contratto fino al 30 giugno 2027 a quattro milioni di euro l’anno, presto però arriverà la firma sul prolungamento per cui i discorsi vanno avanti dall’estate scorsa. Il nuovo accordo prevede due anni aggiuntivi di durata con innalzamento delle cifre a cinque milioni annui più bonus. Rinnovo che sarebbe del tutto meritato per un calciatore che sta trascinando una squadra in difficoltà con prestazioni sempre positive.

Fonte foto: pianetamilan.it

Alessandro Fornetti