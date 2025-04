Il PSG è campione di Francia 2024/25

Tempo di lettura 1 minuto

13º titolo per i parigini e 11º da quando la proprietà è qatariota. Successo agguantato con ben sei turni d’anticipo

Un titolo annunciato per una squadra che ha largamente dominato l’intero campionato, conquistandolo, sin qui, senza sconfitte. Volendo dare un senso alla grandezza di questo titolo, basta pensare che la seconda in classifica, il Monaco, è a 24 punti di distanza! La vittoria casalinga dei parigini per 1-0 sull’Angers è firmata al 55′ da Désiré Doué e, ironia della sorte, l’ala sinistra è nata proprio ad Angers, quando il destino bussa alla tua porta! Luis Enrique, con un PSG senza le stelle extralusso del passato, è riuscito a dare un volto nuovo alla squadra, mettendo in campo la stella più importante e cioè quella del bel gioco, delle trame che danno spettacolo e fanno divertire calciatori e pubblico, arrivando al successo attraverso le idee. Adesso ci si può concentrare sulla Champions League e la finale della coppa di Francia, ma senza tralasciare il campionato perché terminare da campioni e imbattuti, cosa mai accaduta in Ligue 1, significherebbe stabilire un ennesimo record per il PSG.

Fonte foto: calciomercato.com

Luigi A. Cerbara