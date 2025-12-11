Pisilli e Dybala dal 1′, il Bologna sfida il Celta Vigo senza Lucumì e Vardy vince il premio di giocatore del mese

Tempo di lettura 1 minuto

La Roma gioca contro il Celtic in trasferta per agganciare la top 8, Italiano ha solo Heggem come difensore centrale mentre l’attaccante ex Leicester ottiene questo rincoscimento a 38 anni

La Roma affronterà il Celtic questa sera alle 21 in Scozia. I giallorossi vogliono agganciare i primi 8 posti in classifica, che valgono gli ottavi di finale, e per farlo è necessario vincere. Gasperini lancia dal primo minuto sia Niccolò Pisilli, alla prima da titolare in stagione, che Paulo Dybala. Torna anche Wesley sulla fascia sinistra dopo aver saltato la trasferta di Cagliari.

Il Bologna sfiderà il Celta Vigo con grossi problemi in difesa. Italiano non avrà a disposizione neanche Lucumì, dopo gli stop di Vitik e Casale, e sarà costretto a schierare Lykogiannis al fianco di Heggem, unico centrale di ruolo rimasto sano. Confermato Dallinga, che in Europa è spesso titolare, con alle spalle Orsolini, Odgaard e Dominguez. Partita delicata per i rossoblù che, in caso di vittoria, si avvicinerebbero molto alla zona ottavi di finale.

Jamie Vardy ha vinto il premio di giocatore del mese di novembre. L’inglese ex Leicester, tra la decima e la tredicesima giornata (quelle prese in considerazione per il premio), ha realizzato 3 gol di cui uno alla Juventus e una doppietta al Bologna. Vardy ha ottenuto questo riconoscimento a 38 anni.

