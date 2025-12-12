Icardi pronto a lasciare la Turchia: ecco il 9 che servirebbe a Roma e Milan

Tempo di lettura 3 minuti

L’argentino verso l’addio dal Galatasaray. Giallorossi e rossoneri alla finestra: Gasperini e Allegri hanno bisogno di un attaccante vero

Beh, mettete un bomber in cerca di riscatto, una/due squadre alla ricerca disperata di un 9, miscelate bene ed ecco che esce fuori la classica bomba di Natale, pronta ad infiammare il mercato di gennaio. Il bomber in questione si chiama Mauro Icardi e le squadre alla disperata ricerca di un numero 9 si chiamano Milan e Roma, rispettivamente prima e quarta forza del campionato. Il nome di Maurito non può passare inosservato, soprattutto per quanto fatto in Italia: l’argentino è al nono posto nella classifica all-time dei migliori marcatori dell’Inter con 124 gol. Insomma, non proprio l’ultimo degli scappati di casa. Dopo tre anni e mezzo, la sua avventura al Galatasaray e giunta al capolinea, tant’è che subito dopo la sfida di Champions League contro il Monaco, lo stesso Maurito è scoppiato sui social: “Godetevi Icardi per qualche mese ancora, poi vi mancherò“.

A Istanbul solo le briciole

In Turchia, Icardi è ormai sempre più relegato ad un ruolo di comprimario da parte dell’allenatore Okan Buruk. Il principe dell’attacco giallorosso è Victor Osimhen, con Icardi obbligato a seminare e raccogliere solamente poche briciole. Basti pensare che a Montecarlo ha giocato appena 11′, mentre nelle ultime due partite di Super Lig, ha totalizzato solamente 120 secondi tra Fenerbahce e Samsunspor. Il futuro è ormai lontano da Istanbul. Icardi, 32 anni, ha un ingaggio di circa 11 milioni di euro e quindi per ritornare, quantomeno in Italia, dovrebbe ridursi e non di poco l’ingaggio.

A Max serve Maurito

Maurito servirebbe sia al Milan che alla Roma. Max Allegri ha bisogno di un centravanti vero, da area di rigore, per far spiccare definitivamente il volo al suo Diavolo. Santiago Gimenez è infortunato da un mese abbondante e fin qui ha messo a referto solo un gol in Coppa Italia. Stesso bottino per Christopher Nkunku. In due non ne fanno uno buono e l’eventuale arrivo di Icardi permetterebbe a Leao di ritornare nella sua posizione preferita, esterno alto d’attacco a sinistra, e a Pulisic di agire da esterno di destra/trequartista.

Icardi per il Gasp

Come Allegri, anche Gasperini a Roma necessita di un centravanti alla Icardi. Ossia di un vero 9 che veda come pochi la porta. I vari Ferguson e Dovbyk non stanno convincendo Gasp, che ha sempre avuto un attaccante da 20 gol in stagione in squadra. Icardi risolverebbe parecchi problemi e potrebbe concretizzare in gol gli assist dei vari Soulé, Dybala e Pellegrini. Icardi, nonostante il poco minutaggio al Galatasaray, ha segnato 7 gol in 20 partite (solo 6 volte titolare). Milano e Roma aspettano un vero bomber.

