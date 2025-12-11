Bellanova tornerà nel 2026, la Fiorentina affronta la Dinamo Kiev e Rui Patricio si ritira

Tempo di lettura 2 minuti

L’esterno nerazzurro ha una lesione al bicipite femorale destro, la Viola deve vincere per non complicarsi la vita anche in Conference mentre il portiere ex Roma e Atalanta appende i guanti al chiodo

Raffaele Palladino perde Raoul Bellanova. L’esterno difensivo si è fermato durante la partita vinta contro il Chelsea e oggi ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Bellanova dovrà rimanere ai box per circa un mese tornando a disposizione nel 2026.

La Fiorentina scenderà in campo alle 18.45 in Conference League contro la Dinamo Kiev. La Viola ha bisogna di vincere viste le ultime due sconfitte contro Mainz e AEK Atene e Vanoli si affida alla coppia Kean-Dzeko in attacco. A centrocampo agiranno Mandragora, in gol all’ultima contro il Sassuolo, Nicolussi Caviglia e Ndour mentre torna Dodo sulla destra. La partita di oggi è fondamentale per non complicare il cammino europeo che, al momento, vede la Fiorentina in zona playoff.

Rui Patricio ha ufficialmente dato l’addio al calcio giocato. Il portiere portoghese ha preso questa decisione dopo essere rimasto svincolato in seguito alla breve esperienza negli Emirati Arabi Uniti con l’Al-Ain. In carriera Rui Patricio ha vestito anche le maglie di Sporting Lisbona, Wolverhampton, Roma e Atalanta oltre ad avere difeso la porta del Portogallo per diverso tempo. Con i giallorossi ha vinto la Conference League nel 2022 mentre con la sua nazionale ha conquistato l’Europeo nel 2016 e la Nations League nel 2019. Un sincero in bocca a lupo a Rui Patricio per qualunque cosa farà dopo una grande carriera da calciatore.

