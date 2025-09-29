Pio Esposito e Camarda, ecco i primi acuti! Tegola Belotti, il ginocchio va KO, Espirito Santo riparte dal West Ham

Tempo di lettura 2 minuti

Nel weekend di serie A arrivano le due prime volte in gol dei giovani attaccanti mentre nel frattempo è compromessa la stagione dell’attaccante del Cagliari, in Premier League esonerato Graham Potter

Pio Esposito chiama, Camarda risponde. Li aspettavano tutti, sono arrivati. Ecco i primi gol delle punte del futuro anche in ottica nazionale italiana. Sabato a Cagliari l’attaccante nerazzurro raddoppia per l’Inter a una manciata di minuti dal termine. Ieri Camarda, invece, gela il Bologna a Lecce siglando il 2-2 all’ultimo respiro regalando un punto al suo team. Chissà quanti ancora ne arriveranno, l’Italia aspetta fiduciosa.

L’esultanza di Camarda – Fonte gds.it

Brutte notizie in casa Cagliari. Proprio contro l’Inter Andrea Belotti è uscito anzitempo per un brutto movimento fatto dalla sua gamba sul terreno di gioco. Ieri il tanto temuto responso. Si tratta di lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Ora almeno sei mesi di stop, un vero peccato vista la partenza lanciata del Gallo con i sardi.

Belotti portato fuori dopo l’infortunio – Fonte corriere.it

Infine andiamo in Premier League. La brutta serie di risultati è costata cara a Graham Potter che non è più l’allenatore del West Ham. Al suo posto chiamato Nuno Espirito Santo che solo poche settimane fa era stato sollevato dall’incarico al Nottingham Forest. C’è da dire che ciò è avvenuto più che altro per i cattivi rapporti con la dirigenza del Forest, in particolar modo con il patron Marinakis. Ora per lui una nuova avventura, risollevare gli Hammers dal penultimo posto. Già stasera gara molto importante in casa dell’Everton.

Espirito Santo con il suo nuovo club – Fonte whufc.com

Glauco Dusso